Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Siverek ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yapılan aramada, 2 kilogram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
