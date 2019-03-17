Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Gözaltı
44 dakika önce
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa
'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 4 mahallede tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 7 dizüstü bilgisayar, 11 hard disk, yazıcı, bahis kuponları ile 316 lira ele geçirildi.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:33 Kaynak: AA
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