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Şanlıurfa'da yeni alınan otobüsler hizmete alındı

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada kullanılmak üzere alınan 27 otobüs düzenlenen törenle hizmete alındı.

Şanlıurfa'da yeni alınan otobüsler hizmete alındı, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada kullanılmak üzere alınan 27 otobüs düzenlenen törenle hizmete alındı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BELSAN Garajı'nda düzenlenen törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfalıların hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın gerek bölgesinde, gerekse Türkiye genelinde marka şehir olması için çalışmalarını sürdüğünü belirten Beyazgül, şunları kaydetti:

"Memleketin kangrenleşmiş sorunlarının hepsine el atıyoruz, el atmaya devam edeceğiz. Geldiğimiz gibi hangi sorunlar var, ulaşım. Hemen araç için alım talimatı verdik. İlk araçlarımızı Şanlıurfalıların emrine sunduk, hayırlı olsun. Halkımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Şanlıurfa kalkınıyor, gelişiyor. İnşallah Şanlıurfa ticaret şehri olacak, sanayi şehri olacak, turizm şehri olacak. Güneşin, enerjinin, toprağın ve genç nüfusun olduğu bir Şanlıurfa'nın önünü kimse tutamaz. Şanlıurfa kalkınacak, değişecek Allah'ın izniyle. Filomuz, hayırlı, uğurlu olsun."

Tören otobüslerin tanıtımı ile sona erdi.

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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