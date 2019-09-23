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Şanlıurfa'da yol çalışmaları

1 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaköprü ilçesindeki kırsal mahallere asfalt yol yapılıyor.

Şanlıurfa'da yol çalışmaları, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaköprü ilçesindeki kırsal mahallere asfalt yol yapılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Şanlıurfa kırsal mahallerinde yol yapım çalışmalarına devam ediliyor.

Gerçekleştirilen program dahilinde grup yolları tek tek yenilenirken çalışmalar güçlendiriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü ilçesine bağlı Mustafacık, Kalecik ve Yarımtepe kırsal mahallelerini kapsayan grup yolunda incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarla sohbet eden Beyazgül, şunları kaydetti:

"Belediyemiz tarafından yapılan asfalt çalışmalarını inceliyoruz. 5 kilometrelik asfalt çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah bütün grup yollarını bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Vatandaşımızı memnun görmek bizleri mutlu etmiştir. Ekiplerimiz bir an önce bu hizmetleri bitirelim diye gece gündüz demeden çalışıyorlar, bu yollarımızın vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:12 Kaynak: AA
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