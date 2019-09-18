Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da yolcu ve balıkçı tekneleri denetlendi
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Şanlıurfa'da yolcu ve balıkçı tekneleri denetlendi

1 saat önce

Şanlıurfa'da yolcu ve balıkçı tekneleri denetlendi.

Şanlıurfa'da yolcu ve balıkçı tekneleri denetlendi, System.String[]

Şanlıurfa'da yolcu ve balıkçı tekneleri denetlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, muayene zamanlarına göre Şanlıurfa sınırlarında bulunan baraj ve göletlerin bütün kıyı şeridinde yüzer duba restoran, yolcu ve balıkçı teknelerine yönelik denetim ve ruhsatlandırma işlemleri sürüyor.

Bu kapsamda Halfeti, Birecik, Bozova, Hilvan, Siverek ilçelerinde Atatürk ve Birecik baraj gölleri üzerinde faaliyet yürüten yolcu ve balıkçı tekneleri denetimden geçirildi.

Denetimde yolcu ve balıkçı teknelerinin evrak kontrolü, can güvenliği açısından bulundurmaları gereken can simidi, can yeleği, ilk yardım çantası ve yangın tüpü ile teknelerin motor aksamı, gövde deformasyonu ve boya durumunun kontrolü yapıldı.

Denetimlerde tekne sahiplerine uyarılarda da bulunuldu.

Şanlıurfa, Birecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:58 Kaynak: AA
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