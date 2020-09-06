ŞANLIURFA Göbeklitepe'nin gizemi Kızılkoyun Nekropolü'nde çözülecek - Son Dakika

Göbeklitepe'nin gizemi Kızılkoyun Nekropolü'nde çözülecek

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe'deki keşiflere benzer eserlere rastlanan 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü'nde kazı çalışmaları yeniden başladı. Çalışmalarla birlikte Göbeklitepe'nin gizeminin çözülmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında geçmişi 2 bin yıl önceye dayanan kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü bölgesinde kazı çalışmaları yeniden başladı. Milattan önce 9500'lü yıllara tarihlenen, 'dünyanın gerçek boyutta yontulmuş ilk eseri' olarak bilinen ve 180 santimetre boyundaki Balıklıgöl heykelinin bulunduğu bölgeye yakın bir noktada başlayan kazı büyük bir heyecanla devam ediyor. Daha önce Amazon kraliçelerinin av ve savaş sahneleriönin tasvir edildiği mozaiklerin bulunduğu bölgede başlayan kazılarda, Göbeklitepe'nin gizemini çözmeye yönelik yeni eserlere de rastlanabileceği düşünülüyor.

GÖBEKLİTEPE'NİN GİZEMİ ÇÖZÜLECEK

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kızılkoyun Nekropolü civarında yapılan kazıların Göbeklitepe'deki gizemi çözmeye katkı sağlayacağını belirterek, Daha önce Göbeklitepe'deki keşiflere benzer eserlerin bulunduğu alanda yapacağımız kazıların Göbeklitepe'deki gizemi çözmeye yardımcı olacağına inanıyoruz dedi. Kızılkoyun Nekropol alanı Büyükşehir Belediyesinin 662 gecekonduyu kamulaştırması sonucu ortaya çıkarıldı. Nekropol alanında şimdiye kadar 61 kaya mezarının bulunurken yeni kazıyla birlikte bu sayının artması bekleniyor. Öte yandan özel ışık sistemleriyle aydınlatılan alan akşamları bölgeyi ziyaret eden turistlere görsel bir şölen sunuyor.