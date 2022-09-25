BAKAN SOYLU'YA 'SURUÇ' İSİMLİ YARIŞ ATI HEDİYE EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

BAKAN SOYLU'YA 'SURUÇ' İSİMLİ YARIŞ ATI HEDİYE EDİLDİ

25.09.2022 20:25

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde düzenlenen Nar Festivaline katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'Suruç' ismli yarış atı hediye edildi.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde düzenlenen Nar Festivaline katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'Suruç' ismli yarış atı hediye edildi. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde Bakan Soylu, dereceye girenlerin ödüllerini verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye sınırında bulunan Suruç'taki Nar Festivali'ne katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Helikopterla sınır hattındaki askeri alana iniş yapan Bakan Soylu, kent protokolü tarafından karşılandı. Festival alanında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Soylu, at güzellik yarışması ve en büyük nar yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte Bakan Soylu, daha sonra öğretmenlerin oluşturduğu koro tarafından seslendirilen türkülere eşilk etti. Dereceye girenlere ödüllerini veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'Suruç' adında yarış atı hediye edildi. Bir süre atın başını okşayarak seven Soylu, valilik himayesine verilmesini istedi. Etkinliklerin ardından Bakan Soylu, alandan ayrıldı. (DHA)

YORUMLAR
500
'Suruç 3. Nar Festivali' başladı 'Suruç 3. Nar Festivali' başladı
Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Şanlıurfa, Suriye, Nar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN SOYLU'YA 'SURUÇ' İSİMLİ YARIŞ ATI HEDİYE EDİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:24 Elazığ'da gökyüzünde görülen ışıklı cisimlerin Starlink uydusu olduğu ortaya çıktı
20:54 Samsunspor teknik direktörünü buldu! Göreve Hüseyin Eroğlu getirildi
20:43 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Ukrayna limanlarından 9 gemi hareket etti
20:37 Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin görüntüleri ortaya çıktı
20:23 Saat 21:45'de başlayacak Faroe Adaları-Türkiye maçında ilk 11'ler netleşti
20:16 Kısmi felç geçiren CHP'li Deniz Baykal'la ilgili harekete geçtiler! Vekilliğinin düşürülmesi için başvuruda bulunuldu
20:04 Domuz avına giden 22 yaşındaki genç vurularak yaşamını yitirdi: 7 kişi gözaltında
20:05 Hamile kadına yedirilen lahanaya bebeğin tepkisi şaşkına çevirdi! O anlar ultrason kamerasına yansıdı
19:31 Amed Sportif-Bursaspor karşılaşması öncesi saha birbirine girdi! Sosyal medyada "Maçı iptal et TFF" etiketi gündem oldu
19:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, politika faizinin 12'ye düşürülmesi eleştirilerine Putin üzerinden cevap verdi: Büyük liderler faiz düşürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 21:33:08. #1.12#
SON DAKİKA: BAKAN SOYLU'YA 'SURUÇ' İSİMLİ YARIŞ ATI HEDİYE EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement