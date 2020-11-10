Şanlıurfa İdare Mahkemesi 9 ceylanın avlanma ihalesini iptal etti - Son Dakika

Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi, Şanlıurfa'da 9 ceylanın avlanmasına ilişkin ihaleyi iptal etti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'nce, 2020-2021 Av Turizmi kapsamında kentte toplam 9 ceylanın avlattırılmasına ilişkin ihalenin iptali için Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan inceleme sonrası, dava konusu ihale işleminin hukuka, ilgili mevzuat hükümlerine, kamu yararına, bilimsel verilere ve hizmet gereklerine uygun olmadığı belirtilerek ihalenin iptaline karar verdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın bir evladı olarak iptal kararını sevinçle karşıladığını söyledi.

Adına türkü yakılan ceylanların Şanlıurfa'nın tarihinde, kültüründe ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Tanal, "Şanlıurfamız için ceylanlar, Ceylanpınar ilçesine ismini verecek derecede değerli ve tarihi miras niteliğindedir. Başvurumuzla ceylanları avlanmaktan kurtardık. İdare mahkemesi bizleri haklı buldu." ifadelerini kullandı.