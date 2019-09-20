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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Doğuş atandı

24 dakika önce

Resmi Gazetede bugün yayınlanan kararnameyle Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü görevine Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Selçuk Doğuş atandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Doğuş atandı, System.String[]

Resmi Gazetede bugün yayınlanan kararnameyle Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü görevine Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Selçuk Doğuş atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararename ile 49 kentin emniyet müdürü değişti. Karar ile Şanlıurfa Emnniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atanan isim oldu. Yerine ise Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Selçuk Doğuş atandı. Doğuş'un, 2017 yılında polis başmüfettişi görevindeyken İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanmıştı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Kırıkkale, Doğuş, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:43 Kaynak: İHA
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