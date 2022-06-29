Şanlıurfa'nın turizmde 2023 beklentisi yükseliyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'nın turizmde 2023 beklentisi yükseliyor

29.06.2022 12:59
Şanlıurfa'nın turizmde 2023 beklentisi yükseliyor

Şanlıurfa'nın, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından "İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti" seçilmesinin ardından şehirde gelecek yıl için turizme ilişkin beklentiler arttı.

Şanlıurfa'nın, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından "İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti" seçilmesinin ardından şehirde gelecek yıl için turizme ilişkin beklentiler arttı.

Vali Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül ile valilikte düzenlediği basın toplantısında, 11. Turizm Bakanları Konferansı'nda Şanlıurfa'nın İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti seçilmesi kararının şehir için müjde olduğunu söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın her yıl bir ili "turizm kenti" seçtiğini anımsatan Ayhan, "2023 yılında Şanlıurfa'mız oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelmesi açısından da çok anlamlı oldu. 2023 Şanlıurfa için çok özel bir yıl olacak. Herkesin Şanlıurfa'yı gıptayla izleyeceği bir yıl olacak." dedi.

Ayhan, milletvekilleri, yerel yöneticiler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve iş insanlarıyla haftaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek teşekkürlerini ileteceklerini belirtti.

Şanlıurfa'nın seçilmesinin kendilerine güç vereceğini ifade eden Ayhan, sözlerini, "İnanç şehri, peygamberler şehri Şanlıurfa, güzel etkinliklerle anılacak. Buna yürekten inanıyorum, şimdiden heyecanını paylaşıyoruz. Şanlıurfamıza hayırlı uğurlu olsun. 2023'te el birliği ile güç birliği ile var gücümüzle çalışacağız. Kararın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye tamamladı.

Turist sayısında artış beklentisi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise şehrin tüm dinamikleriyle ortak akıl ve paydada buluşarak Şanlıurfa'nın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapmayı sürdürdüklerini anlattı.

Kararın alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Beyazgül, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa dünyanın kültür ve turizm başkenti unvanını daha ileriki seviyelere, daha da geliştirerek taşıyacak. İnşallah bu gayretler neticesinde Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı turist sayısı artarak devam edecektir. Bugün de aynı şekilde Şanlıurfa'mız turizm yönünden çok zengin, inşallah bu sürekli bir hale gelecektir."

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'nın turizmde 2023 beklentisi yükseliyor - Son Dakika

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