Şanlıurfa turizmde her geçen gün daha da güçleniyor - Son Dakika

Kültür turizminin önemli merkezlerinin başında gelen Şanlıurfa, turizmde artan çeşitlilikle her geçen gün daha da güç kazanıyor.

Köklü tarihi, doğal zenginlikleri ve inanç turizmi alanındaki potansiyeliyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Şanlıurfa, barındırdığı güzelliklerle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Kültür turizminin yanı sıra önemli inanç merkezlerinden biri olarak dikkati çeken kentte ziyaretçiler, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti gibi noktaları gezme imkanı buluyor.

Şanlıurfa'da konaklamayı tercih eden ziyaretçiler, yöresel müziklerin çalındığı ünlü sıra gecelerine katılıp, lahmacun ve çiğ köfte gibi akıllarından çıkmayacak yöresel lezzetleri tadıyor.

Ziyaretçilerin konaklama gün sayısını yükseltmek ve kentteki turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, turizm amaçlı sıcak hava balonu uçuşlarının yapılması için büyük bir adım atıldı.

Test uçuşlarının devam ettiği kentte gerekli onayların alınmasının ardından bölgeye gelen ziyaretçiler, tarihin sıfır noktasını gökyüzünden izleme imkanı bulacak.

"Bütün bu güzellikleri yaşamak Şanlıurfa'da mümkün"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine, kentin hem inanç hem de kültür turizmi açısından önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Şanlıurfa halkının misafirperver olduğunu ve gelen turistlerle yakından ilgilendiklerini anlatan Beyazgül, "Pandemi dönemi bittikten sonra ben bir turizm patlaması olacağına inanıyorum. Pandemi döneminde bile Şanlıurfa turizmde bir yoğunluk kazanmış durumda. Şanlıurfa gerçek bir turizm, tarih, kültür şehri. Şanlıurfa denilince hiç bir noktada eksiği olmayan bir şehir." dedi.

Beyazgül, kente gelen bir turistin aradığı bütün güzellikleri Şanlıurfa'da bulabileceğini ve kadim şehirden memnuniyetle ayrılacağını vurguladı.

Şanlıurfa'nın "damak çatlatan" lezzetleriyle gastronomide de iddialı olduğunu belirten Beyazgül, "Şanlıurfa bir lezzetler dünyası, buraya insanlar çok severek geliyorlar ve bu lezzetleri tattıklarında gitmek istemiyorlar. Sesin, sazın, sözün güzellikleri burada yaşanmış. Edebiyat burada yaşanmış, bütün bu güzellikleri yaşamak Şanlıurfa'da mümkün olabiliyor. Biz onun için balon turizminin de buna ayrı bir güzellik kattığını düşünüyoruz." dedi.

"Göbeklitepe'ye ve balon turizmine yoğun bir ilgi olacak"

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, turizm çeşitliliği arttıkça kente ilginin de yükseldiğini söyledi.

Göbeklitepe üzerinde balon ile havalanma fikrinin insanları heyecanlandırdığını anlatan Aslan, şunları ifade etti:

"Kısa süre önce duyurduğumuz Göbeklitepe'de uçma fikrine çok sıcak bakıp, 'Ne zaman başlıyorsunuz' diye sorup rezervasyon yapmak isteyenler var. Şu anda rezervasyon yapmamız mümkün değil ticari uçuş izinlerinin tamamlanması gerekli ama gördüğümüz kadarıyla Göbeklitepe'ye ve balon turizmine yoğun bir ilgi olacak. Bu anlamda değerlendirdiğimiz zaman Göbeklitepe'nin Şanlıurfa konaklama gün sayısını arttıracağını da düşünüyoruz. Şanlıurfa'ya gelen turist sayısına olumlu yönde etki yapacağını düşünüyoruz."

Aslan, balon turizminin istihdama ve bölge ekonomisine de katkısının olacağını belirtti.