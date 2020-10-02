Şanlıurfa turizminde gözler 2021 yılına çevrildi - Son Dakika

Şanlıurfa turizminde gözler 2021 yılına çevrildi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 'tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Şanlıurfa turizminde gözler 2021 yılına çevrildi, System.String[]

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 'tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, "Şimdiden Göbeklitepe'yi görmek için dünyanın dört bir yanından rezervasyonlar yapılmaya başlandı. Mevcut rezervasyonlar, 2021 yılının Şanlıurfa için çok önemli bir yıl olacağını gösteriyor" dedi.

Dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'ye yerli ve yabancı ziyaretçi akını sürüyor. Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Örencik Mahallesi yakınlarında Neolitik Çağ'a ait Göbeklitepe'de, 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü iş birliğinde kazı çalışmalarına başlandı. Kazı çalışmalarında şimdiye kadar Neolitik Çağ'a ait yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserler bulundu. 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe'de kazılar 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Turizmde adını dünyaya duyuran Göbeklitepe, ağustos ayından itibaren yeniden hareketlendi. Havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte çok sayıda yerli ve yabancı turist, Göbeklitepe'yi görme fırsatını buldu.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl turizmde düşüş yaşandığını kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, 2021 yılı için şimdiden dünyanın dört bir yanından rezervasyon işlemlerinin gerçekleştiğini söyledi. '2021 YILI İÇİN UMUDUMUZ ARTIYOR'UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve 'tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Göbeklitepe'ye herkesi davet eden Aydın Aslan, 2021 yılı için turizmde çok umutlu olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Ağustos ayından beridir ziyaretçi sayılarımız artmaya başladı. Bizi en çok sevindiren olay ise yabancı turistlerin de gruplar halinde gelip, Göbeklitepe'yi ziyaret etmeleri bizi fazlasıyla sevindiriyor. 2021 yılı için umudumuz artıyor. Şimdiden önümüzdeki yıl için il rezervasyonunda Şanlıurfa genelinde doluluk yaşanacaktır. Kentimizde turizm alt yapısı ve çeşitliliğinin artmasıyla birlikte bu potansiyelin çok yükseklere çıkacağını umut ediyoruz. Mevcut rezervasyonlar da 2021 yılının Şanlıurfa için çok önemli bir yıl olacağını gösteriyor."


Şanlıurfa turizminde gözler 2021 yılına çevrildi
Şanlıurfa turizminde gözler 2021 yılına çevrildi
Şanlıurfa turizminde gözler 2021 yılına çevrildi
Şanlıurfa turizminde gözler 2021 yılına çevrildi
Şanlıurfa turizminde gözler 2021 yılına çevrildi
Şanlıurfa turizminde gözler 2021 yılına çevrildi
Şanlıurfa turizminde gözler 2021 yılına çevrildi
Şanlıurfa turizminde gözler 2021 yılına çevrildi

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa turizminde gözler 2021 yılına çevrildi - Son Dakika

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