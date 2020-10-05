Şanlıurfa Valisi Erin'den Barış Pınarı Bölgesi'ne ziyaret - Son Dakika

TEL Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyet, Barış Pınarı Harekatıyla YPG/ PKK'lı teröristlerden temizlenen Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu.

Erin ve beraberindekiler ilçe merkezinin yanı sıra Hammam Türkmen ve Suluk beldelerini ziyaret etti.

Heyet, Hammam Türkmen'de valilik tarafından inşa edilen yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi ile sağlık ocağı ve ilkokulu gezdi.

Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Vali Erin, bölge halkıyla da bir araya gelerek, sorunları dinledi.

Daha sonra Suluk beldesine intikal eden valilik heyeti, pazar yerinde esnafla görüştü. Vali Erin, görüşmede bölgede güvenlik, barış ve istikrarın güçlendirilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad, Türkiye'nin ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.