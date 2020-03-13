Şanlıurfa Valisi Erin, muhtarlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Erin, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Erin, muhtarlarla buluştu

6 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, muhtarlarla bir araya geldi.

Şanlıurfa Valisi Erin, muhtarlarla buluştu, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, muhtarlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir konukevinde düzenlenen programa Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı ve muhtarlar katıldı.

Koronavirüs önlemleri, elektrik kesintileri ve çöp toplama merkezi sorununun gündeme geldiği toplantıda, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri de masaya yatırıldı. Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Erin, sorunların çözümü konusunda yetkililere talimat verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erin, virüsten korunmak için hijyen tedbirlerini almaya devam edilmesini istedi.

Virüs nedeniyle etkinliklerin ertelendiğini belirten Erin, virüs tehdidi ortadan kalkana kadar, kamu kuruluşlarının il genelinde düzenleyeceği konferans, sempozyum ve benzeri toplantıların ertelendiğini kaydetti.

Vali Erin, uyuşturucuyla mücadele konusunda muhtarların da desteğiyle önemli mesafeler alındığını kaydederek AMATEM ve ÇEMATEM projelerinin bitme aşamasına geldiğini ifade etti.

İsmail Çetinkaya, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu Anadolu Üniversitesi, "Açıköğretim sınavları ertelendi" haberlerini yalanladı

Son Dakika Haberleri
00:12 Şanlıurfa'da "joker" operasyonu
00:12 Trump, Kovid-19 nedeniyle "ulusal acil durum" ilan etti
00:12 Afyonkarahisar'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları gece mesaisiyle sürüyor
00:10 Apartmanın üçüncü katından düşen çocuk öldü
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mart 2020

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 00:14:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa Valisi Erin, muhtarlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]