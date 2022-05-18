Uğurlama adeta mitinge dönüştü

SİVAS - Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Şanlıurfa Valiliği görevine atanan Sivas Valisi Salih Ayhan Sivas'a veda etti.

Ayhan gün içerisinde önceden planlanmış programlarını Sivas'tan ayrılacağı son ana kadar sürdürdü. Akşam saatlerinde Sivas'tan ayrılmaya hazırlanan Ayhan'ı valilik binası önünde toplanan yüzlerce kişi uğurladı. Valilik önündeki uğurlama adeta mitinge dönüştü. Ayhan valilik önünde toplanan geniş kalabalığa hitaben küçük bir konuşma yaparak helallik istedi.

Yüzlerce kişi uğurladı

Sivaslıların artık Şanlıurfa'da Sivaslı bir valilileri olduğunu belirten Ayhan, "Merdivenlerden inerken hüzünlendim. Sivas'a koşa koşa bir şeyler yapmak için çıktığım merdivenlerden şimdi son kez helallik için huzurunuza indim. Zor bir görev, zor bir iş, hüznümü ifade etmekte dilim ve zihnim fayda etmiyor. Sivas bizi sevi bizde Sivas'ı sevdik. 70'den 70'e bütün kesimleriyle güzel bir hukukumuz, güzel bir bağımız oldu. Sizde bu bağımızı burada görüp hissediyorsunuz. Bu sıcakta 1 haftadır veda yapıyorum ama hala vatandaşlarımızla bağımızın ne kadar derin olduğunu görüyorum. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık, bütün derdimiz Sivas'ın imarı, ihyası, geleceği ve Sivas'ın evlatları içindi. Ekibimizle birlikte Sivas'a bir şeyler katabilmek ve kazandırabilmek, asıl olanda gönüllerde iz bırakmaktı. Artık Sivaslı bir kardeşiniz Sivaslı bir hemşeriniz olarak buradan ayrılıyorum. Bu ayrılık resmi bir ayrılık değil Sivas'la gönül bağım vardır. Sivas Anadolu'ydu bende Anadolu olmaya çalıştım ikisi bir araya gelince güzel bir aşk ortaya çıktı. Ben Sivas'a aşık oldum Sivas'ta herhalde bize aşık oldu. Ben bu hiçbir zaman unutmayacağım, büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum ve dualarınızı bekliyorum. " şeklinde konuştu. Ayhan ve kendisini uğurlamak için valilik binası önünde toplananlar göz yaşlarına hakim olamadı.

Dev projelere imza attı

Meslek hayatına kaymakam olarak başlayan Ayhan'ın ilk görev yeri Sivas'ın Altınyayla ilçesi olmuştu. Ayhan daha sonra Sivas'ın Divriği ve Şarkışla ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Sivas Vali Yardımcılığı görevi yürüttü. Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yaptı. Sivas'ta son olarak 3.5 yıldır valilik görevini yürüten Ayhan'ın meslek hayatının 15 yılı Sivas'ta geçti. Sivas'ta bir çok büyük projeye öncülük yapan Ayhan'ın en çok dikkat çeken projeleri arasında; Yıldızdağı Kayak Tesisi, Hamidiye Kültür Bahçesi, SİVTAŞ yem ve süt işleme fabrikası ve Demirağ Organize Sanayi Bölgesi yer aldı.