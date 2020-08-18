Şanlıurfa yol çalışmaları - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kırsalda yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi, kırsalda da yol çalışmalarına ağırlık verdi. Bu kapsamda 12 bin yıllık tarihe sahip Göbeklitepe Örenyeri'nin de içinde bulunduğu, Küçük İstanbul-Örencik- Altındağ, Mesire Alanı-Orman Yolu-Gölpınar Mahallesi ve Bozova yol ayrımı-Tülmen Mahallesi grup yollarını sathi asfaltla buluşturuluyor.

Kent merkezi ve kırsalda her geçen gün yol ağını genişleten Büyükşehir Belediyesi, grup yolları ile vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sağlıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, halka hizmet etmek için gayret ettiklerini belirtti.

Çalışmalara ilişkin muhtarlar ve vatandaşlarla istişarelerde bulunduklarını aktaran Beyazgül, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızla ve muhtarımızla istişare ettik, bölgenin sorunlarını dinledik. İnşallah böyle hizmetlerimiz devam edecektir. Biz seçime girerken şunu ifade ediyorduk; Halkımızın ve insanımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz olacaktır. Bugünde halkımızı böyle mutlu görmekten memnunuz. Buradaki bağlarımız fıstıklıklarımız toz toprak altında kalıyordu şimdi rahatladılar kendileri teşekkür ediyor ve bizde kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah birlikte çok güzel hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Aynı zamanda orman içi orman yolumuz mesire alanına giden yol, Gölpınar bağlantısı da bu yol üzerinde olmaktadır Orman Bölge Müdürlüğümüzle de bir protokol dahilinde bir yolumuz. Belediyemiz ekiplerince yapıldı. Geniş ve satih kaplama bir yol insanlarımızın çokça kullandığı bir yol. Hayırlı uğurlu olsun."

Yol incelemeleri sırasında Başkan Beyazgül'e, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri de eşlik etti.