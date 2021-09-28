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ŞANLIURFA - Ziraat mühendisleri sahaya indi, GAP'ta pamuk üretim maliyetleri azaldı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Ziraat mühendisleri sahaya indi, GAP'ta pamuk üretim maliyetleri azaldı

28.09.2021 11:18

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanlığınca, Türkiye'nin toplam pamuk üretiminin yarısından fazlasının karşılandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hayata geçirilen, tarlalarda ziraat mühendisleri ile tarım danışmanlarının çiftçilere destek verdiği "İyi Pamuk Projesi" sayesinde maliyetler...

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanlığınca, Türkiye'nin toplam pamuk üretiminin yarısından fazlasının karşılandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hayata geçirilen, tarlalarda ziraat mühendisleri ile tarım danışmanlarının çiftçilere destek verdiği "İyi Pamuk Projesi" sayesinde maliyetler aşağıya çekildi, verimde de artış sağlandı.

GAP BKİ Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, AA muhabirine, bölge çiftçisinin gelir kaynaklarının başında yer alan ve "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuğun bölge ekonomisi açısından da lokomotif olduğunu söyledi.

Türkiye'nin toplam pamuk üretiminin yarısından fazlasının GAP kapsamındaki illerde yapıldığını dile getiren Açıkgöz, geçen yıldan bu yana bölgede "İyi Pamuk Projesi"ni uyguladıklarını ifade etti.

Projeyi dünya pamuk standartlarına uygun üretim modeline göre yürüttüklerini belirten Açıkgöz, proje kapsamında tarım danışmanları, ziraat mühendisleri ve saha kontrol elamanları çalıştırarak üretim sürecinde sürekli bölge çiftçisiyle beraber hareket ettiklerini bildirdi.

Çiftçinin girdi maliyeti düşüyor, rekabet gücü artıyor

Projenin özellikle Şanlıurfa ve Diyarbakır ovalarındaki pamuk üretimine ciddi katkısı olduğunu söyleyen Açıkgöz, şöyle dedi:

"Çiftçilerimize tarlada destek vererek iyi pamuk standartlarında üretim yapmalarını sağlamaya çalıştık. Önümüzdeki süreçte hem projeye katılan çiftçi sayısını artırmak hem de projeyi daha geniş sahaya yaymak adına bölgedeki sivil toplum kuruluşları, çiftçi kuruluşları ve pamuk üreticileriyle standartlara uygun üretimi yaygınlaştırma adına bir iyi niyet protokolü imzaladık. Amacımız pamuk üretimi yapılan bölgemizde bu tür üretimi yaygınlaştırmaktır. Proje tarımsal girdilerin optimizasyonunu da sağlamış oluyor. Özellikle pamuk üretiminde aşırı kullanılan gübre, ilaç ve suyun en uygun miktarda ve zamanda verilmesini de sağladığı için çiftçilerimizin üretim maliyetlerini artıran girdilerini de azaltmış oluyor. Biz pamukta sürdürülebilir üretimi artırmaya yönelik ovada, sahada çalışma yapıyoruz. Uyguladığımız projenin sonuçlarına göre gübrede yaklaşık yüzde 30, sulamada yüzde 45'lik bir tasarruf sağlayarak üretimde en az yüzde 10'luk bir verim artışı sağladık. Biz bu projeyle çiftçimizin üretim maliyetlerini düşürmüş, rekabet güçlerini de artırmış oluyoruz."

"Daha az gübre, ilaç ve su"

Projede görev alan ziraat mühendisi Derya Nitelik de çiftçiyle pamuğun ekiminden hasadına kadar birlikte hareket ettiklerini dile getirdi.

Amaçlarının kaliteli ve verimli pamuk üretiminin gerçekleştirilmesini sağlamak olduğunu belirten Nitelik, "Daha az gübre, daha az ilaç ve daha az su kullanımıyla üretimin gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Bazı çiftçilerimizde çok gübre, çok ilaç, çok verim mantığı görüyoruz, bu yanlış bir algıdır. Amacımız bu tür yanlış bilgilerin önüne geçmektir. Toprak hazırlığından başlayarak bitkinin hastalık, sulama, gübreleme kısmından hasadına kadarki her aşamayı takip ediyor, çiftçimizle birlikte pamuğumuzu yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Ziraat mühendisi Özlem Çeçen de çiftçileri geçmişten gelen yanlış üretim anlayışından döndürmekte zorlandıklarını ifade etti.

Üreticileri ikna etmenin, projenin faydasını uygulamalı olarak gördüklerinde kolaylaştığını söyleyen Çeçen, "Eğitimle desteklediğimizde çiftçilerimizin bizi daha çok benimsediğini görüyoruz. Faydalarını gören çiftçilerimiz bundan dolayı bize teşekkür ediyor, daha çok soru-cevap şeklinde projeyi uyguluyoruz." dedi.

ŞANLIURFA - Ziraat mühendisleri sahaya indi, GAP'ta pamuk üretim maliyetleri azaldı
ŞANLIURFA - Ziraat mühendisleri sahaya indi, GAP'ta pamuk üretim maliyetleri azaldı
ŞANLIURFA - Ziraat mühendisleri sahaya indi, GAP'ta pamuk üretim maliyetleri azaldı
ŞANLIURFA - Ziraat mühendisleri sahaya indi, GAP'ta pamuk üretim maliyetleri azaldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Şanlıurfa, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Ziraat mühendisleri sahaya indi, GAP'ta pamuk üretim maliyetleri azaldı - Son Dakika


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