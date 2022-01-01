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ŞANLIURFA - Doğa gönüllüsü genç 200 bin fidanın toprakla buluşmasını sağladı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Doğa gönüllüsü genç 200 bin fidanın toprakla buluşmasını sağladı

01.01.2022 11:13

Şanlıurfalı doğa gönüllüsü 30 yaşındaki Saadet Aişeoğlu, başlattığı ağaçlandırma kampanyası sayesinde 3 ayda topladığı desteklerle 200 bin fidanın toprakla buluşmasına vesile oldu.

Şanlıurfalı doğa gönüllüsü 30 yaşındaki Saadet Aişeoğlu, başlattığı ağaçlandırma kampanyası sayesinde 3 ayda topladığı desteklerle 200 bin fidanın toprakla buluşmasına vesile oldu.

Endüstri mühendisi Aişeoğlu, AA muhabirine, geçen yaz Türkiye genelindeki orman yangınlarından etkilenerek doğaya ve memleketine fayda sağlama gayesiyle ağaçlandırma çalışması yapmaya karar verdiğini söyledi.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği yaparak fidan kampanyası başlattığını belirten Aişeoğlu, kentte müdürlük tarafından belirlenen alanlara ve fiyatlara göre bağışlar toplandığını ifade etti.

Aişeoğlu, ilk başta kendi akrabası olan çocukların kumbara bağışlarını ve esnafın desteğini aldığını ifade ederek, kentin de plakası olan 63 bin fidanı toprakla buluşturmak için yola çıktığını dile getirdi.

Kampanyasına bağışlar büyüdükçe daha çok gayret etmeye başladığını vurgulayan Aişeoğlu, "Üç aylık çalışmamın sonucunda 200 bin fidana ulaştık. Bağışlanan miktar ise bir buçuk milyon liraya ulaştı. Hatta biz bu alanda başladık kırsalda 200 bin fidana ulaşınca ikinci bir orman alanı daha yapıyoruz. Şanlıurfa'ya iki yerde ağaçlandırma için alan kazandırdık. Kampanyamızı Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüyoruz. Okullardan sivil toplum kuruluşlarından ilgililerle fidan dikim etkinlikleri yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Avrupa'dan da destek geldi

Saadet Aişeoğulu, zeytin, palamut, meşe, badem ve çam fidanlarını toprakla buluşturduklarını söyledi.

Kampanyanın ülke sınırlarını aştığını anlatan Aişeoğlu, "Gayretimizin sonucu olarak Hollanda ve Belçika'dan da büyük yardım aldık. Oradaki gurbetçilerimiz de orman yangınlarından esinlenerek Türkiye'ye yardım etmek istedi. Biz de memleketimizde yerimiz ve fidanımız var dedik onlar da bağışta bulundu. Avrupa'dan 4-5 derneğin de katkısıyla fidan sayımız arttı. Buradaki çabalarımızın sonucu çok güzel oldu. Bu bizi çok mutlu etti. İsteyince oluyormuş bir kişi ortaya çıkarsa 3-5 fidan derken büyüyor. İki bin fidanın üzerinde bağışta bulunanların adına alanımızda hatıra ormanı da kuruyoruz. Şu an 7 ayrı hatıra orman alanımız bulunuyor. Kampanyamızı yıl sonuna kadar sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

İsteyen herkese dilediği zaman fidan dikme programı yaptıklarını belirten Aişeoğlu, bu kapsamda sivil toplum kuruluşları ve okullarla fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Benzer kampanyaları gelecek yıllarda da yapmayı hedeflediğini vurgulayan Aişeoğlu, "Yine doğaya yeşil kazandırmak için çabalayacağım. Seneye belki 5 bin dönüm araziye daha ağaçlandırma çalışması kazandıracağız. Gayretlerle oluyor, biz yeşili aşılamaya devam edeceğiz, halkı bu işe katmayı sürdüreceğiz." dedi.

Aişeoğlu, kampanya kapsamında toprakla buluşturulan fidanların Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bakımı, sulama ve koruma çalışmasının yapılacağını sözlerine ekledi.

ŞANLIURFA - Doğa gönüllüsü genç 200 bin fidanın toprakla buluşmasını sağladı
ŞANLIURFA - Doğa gönüllüsü genç 200 bin fidanın toprakla buluşmasını sağladı
ŞANLIURFA - Doğa gönüllüsü genç 200 bin fidanın toprakla buluşmasını sağladı

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Orman Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa, Türkiye, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Doğa gönüllüsü genç 200 bin fidanın toprakla buluşmasını sağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Doğa gönüllüsü genç 200 bin fidanın toprakla buluşmasını sağladı - Son Dakika
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