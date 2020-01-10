Şanlıurfalı kitap meraklılarının mezat heyecanı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki sahafın iki ayda bir organize ettiği mezadı heyecanla bekleyen kitap meraklıları, kullanılmış ve piyasada az bulunan eserleri satın alma imkanı yakalıyor.

Balıklıgöl yerleşkesinde hizmet veren sahaflar Kadir Yeşil ve Abdurrahim Dindarzade, bir yıl önce mezat düzenlemeye başladı.

İki ayda bir düzenlenen mezatta satışa çıkarılan ve genellikle piyasada az bulunan veya eski baskı olan yüzlerce eser açık artırmada yeni sahiplerini buluyor.

Önlerden yer kapmak için salona erken saatlerde gelen kitapseverler, katılımcılarla kitaplar hakkında sohbet ederek mezatın açılış zilinin sesini bekliyor.

"Kitap mezadı"nı organize eden iki sahaftan biri olan Kadir Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşı Abdurrahim Dindarzade ile İstanbul'da gittikleri kitap mezatından çok etkilendiklerini anlattı.

"İstanbul'da gittiğimiz mezatta doktor, hakim ve savcıların küçük iskemlede oturup bize de bir kitap çıkar mı diye beklenti içinde olduklarını gördük ve çok hoşumuza gitti. O an hayal ettik ve bunu Şanlıurfa'da da yapabilir miyiz diye düşündük." diyen Yeşil, İstanbul'dan 200 eski kitap satın alarak Şanlıurfa'da ilk denemelerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Büyük ilgi görünce etkinliği 2 ayda bir yapma kararı aldıklarını belirten Yeşil, "Bugün 6'ncı mezatı gerçekleştirdik. Çok mutlu oluyoruz, çünkü yeni yüzler, yeni insanlarla tanışma imkanımız oluyor. Mezatı beraber yaptığımız Abdurrahim Dindarzade öğretmen ve gençliğinden bu yana kitaplarla yaşayan biri, kitapların duygusunu, içeriğin ve fiyatlarını biliyor, fiyatlar yükselince bu çok fazla diyerek mezatı durdurabiliyor. Yani kitabı bildiği için 10 liraya olan bir kitabı 20 liraya sattırmıyor." diye konuştu.

"Asıl amacımız daha çok kitleye daha farklı kitapların ulaşmasını sağlamak"

Organizasyona her geçen gün ilginin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşil, "Burada bizim asıl amacımız kar elde etmekten ziyade daha çok kitleye daha farklı kitapların ulaşmasını sağlamaktır. Mezata ortalama 150-170 kişi katılım sağlıyor, ona göre de kitap getiriyoruz. Mezat tarihinden 15 gün önce sosyal medya aracılığıyla duyurumuzu yapıyoruz. İstanbul'dan tanıdık kitapçı dostlarımızdan kitapları temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mezata katılan Ömer Avcı da bir kitapsever olarak böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha önceki etkinliklere de katıldığını ve beğendiği kitapları aldığını anlatan Avcı, şunları söyledi:

"Bu etkinlik özellikle kitapseverlerin bir araya geldiği güzel bir ortam. Burada edebiyat, kitap, sanat konuşuluyor. Keşke böyle etkinliklerin sayısı artsa ve gündemimiz kitap ile sanat olsa. Burada özellikle baskısı olmayan, ilk baskı, ikinci baskı, eski eserler satılıyor, çünkü kitabı kitap yapan özelliği onun okunmasıdır. Sizden önce birisinin okuduğu bir kitabı okumanız çok güzel bir duygu. Bu mezat 2 ayda bir yapılıyor ve bu iki ayın geçmesini adeta iple çekiyoruz. Kitapların fiyatları da çok uygun ve değerinin altında satılıyor. Böyle bir yerden kitap almak beni çok mutlu ediyor çünkü hem böyle değerli kitapları alma şansımız oluyor hem de kitap sevenlerle bir araya gelmiş oluyoruz."

Edebiyat öğretmeni Yusuf Çalışkan da kitapların insanlara yeni ufuklar açtığına işaret etti.

Göbeklitepe ne kadar eskiyse kitapların da kendisini o kadar eski medeniyetlere, bilinmeyen yerlere götürdüğünü dile getiren Çalışkan, Şanlıurfa'da böyle bir kitap mezatının yapılmasının çok önemli bir etkinlik olduğuna işaret etti.

Mezat sayesinde beğendiği ve bulamadıkları bazı kitapların burada ayaklarına kadar geldiğini ifade eden Çalışkan, şöyle devam etti:

"Bu etkinliğin devam etmesi için arkadaşlarımızı da davet ediyoruz. Bir kitap seven olarak böyle etkinlikleri özlemle bekliyoruz. Çocuklarımızla eşimizle birlikte bu etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz, çünkü geleceğimiz olan çocuklarımızın da kitapları tanımasını, sevmesini istiyoruz. Öğrencilerime de bu kitapları götürüp tanıtıyorum sevmeleri için çaba harcıyorum. Bir öğrencim kitap okursa bu bana mutluluk verir. Ben bu gece 8 kitap aldım genellikle de çok eski olanları az bulunanları ve ilk baskıları alıyorum çünkü onlarda kitap kokusu var."

10 yaşındaki Baran Çalışkan da kitap okumayı çok sevdiğini belirterek, mezatta satılan kitapları satın alanlara götürme işini yaptığını ve bundan mutlu olduğunu aktardı.