Şantiye alanında toprak kayması: 1 işçi öldü, 1 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor (2) - Son Dakika

Şantiye alanında toprak kayması: 1 işçi öldü, 1 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor (2)

İKİNCİ İŞÇİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIAnkara'da, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası şantiye alanındaki çalışma sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan diğer işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasının ardından toprak altında kalan işçiye ulaşamayınca, alanda K9 köpekleriyle arama yapıldı. Çukura inen köpeğin, kokuya tepki verdiği bölgede arama çalışmasına başlandı. Çalışma sonucu yaklaşık 2,5 saat toprak altında kalan Mehmet Vurgun'un da cansız bedenine ulaşıldı. Ahmet Tokgöz ile Mehmet Vurgun'un cenazeleri, savcının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.