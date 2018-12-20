Şaphane'de Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddet Semineri
3 saat önce
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinde din görevlilerinin rolü konulu seminer düzenlendi.
Kütahya
'nın Şaphane
ilçesinde ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinde din görevlilerinin rolü konulu seminer düzenlendi.
Seminerde din görevlilerine, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinde din görevlilerinin rolü, ailenin korunmasına dair dini temeller, kadına yönelik şiddetle mücadelenin dini temelleri, kadına yönelik şiddete ilişkin genel bilgiler, aile içinde çocuğa ve kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik kanunlar, şiddete uğrayan kadınları yönlendirme ve onlarla yapılacak görüşmede dikkat edilecek hususlar anlatıldı. Simav
İlçe Müftülüğü Personeli Nurullah Arslan, seminerin ardından yaptığı konuşmada; din görevlilerinin camilerde ve bulundukları mahalle ile köylerde şimdiye kadar bu konuda üzerlerine düşeni yaptığını. Bundan sonra da eğitim alan din görevlilerinin, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinde etkin rol alacaklarını ifade etti.(YD-EFE) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:37 Kaynak: İHA
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