Şaphane'de Belediye AŞ evi yenileme çalışmaları devam ediyor

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, aşevi olarak kullanılan belediyeye ait binada tamir ve tadilat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, 'İlçemizde bulunan ve halkımızca düğünlerde AŞ evi olarak kullanılan belediye AŞ evinde tadilat ve tamirat işleri devam ediyor. Binanın çatı tamiratı devam etmekte olup bir taraftan iç dekorasyon çalışmaları tüm hızla devam etmektedir. Halkımızın daha iyi ve güzeline layık olacak nice tesisler yapmayı, Şaphanemizi güzelleştirmeyi tüm hemşehrilerim adına bir borç biliriz. Şaphane halkına hizmetlerimiz aralıksız devam edecek' ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA