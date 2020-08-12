Şaphane'de köy yolu asfalt çalışmaları - Son Dakika

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde köy yollarını asfaltlama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Hasan Basri Mete, yaptığı açıklamada, "Değirmendere gurup yolumuzda çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizi Hisarcık, Emet ve Tavaşanlı hatına bağlayacak olan gurup yolu çalışmasının yanı sıra ilçemize bağlı Gaipler köyümüzün asfalt çalışması başlamış olup Kütahya İl Özel İdaresi olarak, ilk kademe zift atım işlemi bitmiştir. İnşallah bu hafta asfalt atım süreci tamamlanmış olacaktır. İlçemize hayırlı olsun. Tüm köy yollarımızda bakım onarım çalışmaları da Karayolları ekiplerince aralıksız devam etmektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA