Şara koltuğu bırakıp sandalyeye oturdu! "Sanmışlardı ki tevazu, oysa çok rahatsızlar" - Son Dakika
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Şara koltuğu bırakıp sandalyeye oturdu! "Sanmışlardı ki tevazu, oysa çok rahatsızlar"

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM Genel Kurulu'nun 81'inci oturumu için bulunduğu New York'ta Suriye diasporasıyla bir araya geldi. Şara ile Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, dinleyicilerin önünde koltukta oturmak istemediklerini belirterek salondaki sandalyelerden istedi. Koltuk değişiminin ardından Şara, "Geçen seferde de tevazu için yaptığımı zannetmişlerdi, sadece koltuklar çok rahatsız edici" şeklinde espri yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81'inci oturumu için bulunduğu ABD'nin New York kentinde Suriye diasporasıyla görüşme gerçekleştirdi.

DİNLEYİCİLERİN SANDALYESİNİ İSTEDİLER

Şara ve beraberindeki Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriyeli dinleyicilerin huzurunda koltukta oturmak istemediklerini belirterek, salondaki dinleyicilerin kullandığı sandalyelerden talep etti.

Talep üzerine koltuklar kaldırılarak yerlerine sandalye getirildi.

Şara koltuğu bırakıp sandalyeye oturdu!

ESPRİSİ BOMBA

Değişimin ardından söz alan Şara, "Geçen seferde de tevazu için yaptığımı zannetmişlerdi, sadece koltuklar çok rahatsız edici" sözleriyle espri yaptı. Suriye lideri bu sözleriyle salondakileri güldürdü.

GEÇEN YIL DA AYNI TALEPTE BULUNMUŞTU

Şara'nın benzer bir koltuk değiştirme talebi ilk değil. Suriye Cumhurbaşkanı, geçen yıl yine BM Genel Kurulu için geldiği ABD'de aynı yönde bir talepte bulunmuştu.

New YorkSuriyeŞaraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Buda amerikanın sayesinde adam oldu 3 7 Yanıtla
  • vakkas0101 vakkas0101:
    suruyeyi israhile yem ettiğini herkes biliyor bir tane uçağınız ağır silahınız kalmadı daha konuşuyorsun boş boş 1 5 Yanıtla
  • ahmedmehmed407 ahmedmehmed407:
    ne kadar tevazu sahibi olduğunu zaman gösterecek 0 4 Yanıtla
  • Beşir Beşir:
    haydar amerkanın ölüm listesinde olan şara yı nasıl oluyoda trump adam ediyor Reis sayesinde suriye devlet başkanlığına getirildiğini dünya alem biliyor hazımsızlık böyle bir şey demekki 2 0 Yanıtla
  • Beşir Beşir:
    arkasında reisin olduğu Her devlet başkanı başarılı olur 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şara koltuğu bırakıp sandalyeye oturdu! "Sanmışlardı ki tevazu, oysa çok rahatsızlar" - Son Dakika
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