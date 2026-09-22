Şara koltuğu bırakıp sandalyeye oturdu! "Sanmışlardı ki tevazu, oysa çok rahatsızlar"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81'inci oturumu için bulunduğu ABD'nin New York kentinde Suriye diasporasıyla görüşme gerçekleştirdi.

DİNLEYİCİLERİN SANDALYESİNİ İSTEDİLER

Şara ve beraberindeki Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriyeli dinleyicilerin huzurunda koltukta oturmak istemediklerini belirterek, salondaki dinleyicilerin kullandığı sandalyelerden talep etti.

Talep üzerine koltuklar kaldırılarak yerlerine sandalye getirildi.

ESPRİSİ BOMBA

Değişimin ardından söz alan Şara, "Geçen seferde de tevazu için yaptığımı zannetmişlerdi, sadece koltuklar çok rahatsız edici" sözleriyle espri yaptı. Suriye lideri bu sözleriyle salondakileri güldürdü.

GEÇEN YIL DA AYNI TALEPTE BULUNMUŞTU

Şara'nın benzer bir koltuk değiştirme talebi ilk değil. Suriye Cumhurbaşkanı, geçen yıl yine BM Genel Kurulu için geldiği ABD'de aynı yönde bir talepte bulunmuştu.