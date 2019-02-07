Saraç, Türkmenistan Büyükelçisiyle Görüştü
1 saat önce
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev'le görüştü.
Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
, Türkmenistan
'ın Ankara
Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev'le görüştü.
YÖK'ün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Büyükelçi Amanlıyev, Saraç'ı ziyaret etti.
YÖK'teki görüşmede, iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki ilişkilerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Ayrıca, iki ülke yükseköğretimi arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:45 Kaynak: AA
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