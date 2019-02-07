Son Dakika Haberleri: Saraç, Türkmenistan Büyükelçisiyle Görüştü

Saraç, Türkmenistan Büyükelçisiyle Görüştü

1 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev'le görüştü.

Saraç, Türkmenistan Büyükelçisiyle Görüştü, System.String[]
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev'le görüştü.

YÖK'ün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Büyükelçi Amanlıyev, Saraç'ı ziyaret etti.

YÖK'teki görüşmede, iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki ilişkilerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca, iki ülke yükseköğretimi arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:45 Kaynak: AA

Ankara, Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulu, Türkmenistan, Güncel
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