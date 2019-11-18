Son Dakika Haberleri: Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 5 kişi yaralı
Son Dakika Güncel Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 5 kişi yaralı - Son Dakika

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 5 kişi yaralı

6 saat önce

KONYA'da, otomobilin arkadan çarpması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan diğer otomobil, takla atıp, şarampole yuvarlandı.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 5 kişi yaralı, System.String[]

KONYA'da, otomobilin arkadan çarpması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan diğer otomobil, takla atıp, şarampole yuvarlandı. Kazada devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Dağlı (54) yaşamını yitirdi, araçlardaki 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Konya- Aksaray yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Dağlı (54) yönetimindeki 68 LB 827 plakalı otomobile, iddiaya göre, Selami A.'nın kullandığı 68 AAB 112 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dağlı'nın kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, şarampole devrildi. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Mehmet Dağlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçlardaki 5 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemede, yaklaşık 100 metre fren izi olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:09 Kaynak: DHA
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