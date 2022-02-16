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Saray Belediyesi, sinemaya dönüştürdükleri salonda çocukları beyaz perdeyle buluşturacak - Son Dakika

Saray Belediyesi, sinemaya dönüştürdükleri salonda çocukları beyaz perdeyle buluşturacak

16.02.2022 14:01
Saray Belediyesi, sinemaya dönüştürdükleri salonda çocukları beyaz perdeyle buluşturacak

Van'ın Saray Belediyesi'nin Millet Bahçesi'ndeki Kültür Merkezi Salonunu köyde yaşayan çocukların da her fırsatta gelip sinema izleyebileceği 110 kişilik salona dönüştürme çalışmalarında sona gelindi.

Van'ın Saray Belediyesi'nin Millet Bahçesi'ndeki Kültür Merkezi Salonunu köyde yaşayan çocukların da her fırsatta gelip sinema izleyebileceği 110 kişilik salona dönüştürme çalışmalarında sona gelindi.

Belediyenin sinema projesi kapsamında yaklaşık bir aydır devam eden çalışmanın bir hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Saray Kültür Merkezi Salonu'ndaki çalışmaları inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, yaptığı açıklamada, sinema salonunu mart ayı itibariyle çocukların hizmetine sunacaklarını söyledi.

İlçeye bağlı köylerde bulunan tüm çocukları sinemaya ulaştırmanın mümkün olmadığını, bunun için sinemayı çocukların ayağına getirmeye karar verdiklerini dile getiren Ataman, şöyle dedi:

"İlçemize bağlı birçok köyde hayatında hiç sinemaya gidemeyen birçok çocuk bulunmakta. İmkanlar dahilinde hepsini beyaz perdeyle buluşturmak mümkün değil. Saray Belediyesi olarak biz de hazırladığımız modern sinema projesiyle beyaz perdeyi köy çocuklarımızın ayağına getirdik. Mart ayında sinema salonunu çocuklarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Çocuklar için yaptığımız modern sinema salonumuz tüm çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum"

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Saray Belediyesi, Saray, Mart, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saray Belediyesi, sinemaya dönüştürdükleri salonda çocukları beyaz perdeyle buluşturacak - Son Dakika


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