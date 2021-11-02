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Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi - Son Dakika

Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi

02.11.2021 18:05

ABD Donanması'na ait 'USS Mount Whitney' adlı savaş gemisinin Sarayburnu Limanı'na demirlemesinin ardından Türkiye Gençlik Birliği, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımla Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu ve o anın görüntülerini yayınladı.

ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi dün akşam saatlerinde Sarayburnu Limanı'na demirledi. İstanbul'da üç gün kalacak olan gemi, daha sonra tatbikat için Karadeniz'e açılacak.

"AMERİKAN ASKERLERİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRDİK"

Sosyal medya hesaplarından bugün bir paylaşımda bulunan Türkiye Gençlik Birliği, Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu. Söz konusu paylaşıma "Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik!" notu düşüldü.

Türkiye Gençlik Birliği, Saraybosna'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi

O ANIN GÖRÜNTÜLERİNİ DE PAYLAŞTILAR

Bir sonraki paylaşımda o ana ait görüntüleri de paylaşan TGB, "ABD'nin kaos planlarına, Amerika'nın taşeronları FETÖ ve PKK'ya, Türkiye'yi kuşatmak isteyen üslerine, On düvele karşı, Mazlum milletlerin katili, yenilen ABD'ye bir kez daha, ÇUVALIMIZI GEÇİRDİK.!" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Birliği, Saraybosna'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi

2014'TE DE BENZER BİR EYLEM YAPMIŞLARDI

Daha önce 2014 yılında da yine Sarayburnu'nda benzer bir eyleme imza atan TGB üyeleri, Karadeniz'de yapılan NATO tatbikatından dönen USS ROSS (DDG71) adlı gemide görevli askerlere yanaştı ve "Yankee Go Home" ve "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" gibi sloganlar attı. Ardından da askerlerin başlarına çuval geçirildi.

Türkiye Gençlik Birliği, Saraybosna'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi
Türkiye Gençlik Birliği, Saraybosna'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi
Türkiye Gençlik Birliği, Saraybosna'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi
Türkiye Gençlik Birliği, Saraybosna'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi
USS Mount Whitney
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi

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Son Dakika Güncel Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • hasan kara: ülkeyi kurtardınız brawo üniformalı askerlere gecırın cuvalı gorelım ulkemıze mısafır gelenlere boyle davranılmaz az insan olun bırakın suculugu buculugu Cevap Yaz 37 24 Yayından Kaldır
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