Sarayburnu'ndaki tarihi sur restorasyonu alanında işçi konteynerleri yandı - Son Dakika
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Sarayburnu'ndaki tarihi sur restorasyonu alanında işçi konteynerleri yandı

26.04.2022 11:19

Sarayburnu'ndaki tarihi sur restorasyonu alanında işçi konteynerleri yandı Topkapı Sarayı Sur-i Sultani Restorasyon çalışmalarının yapıldığı alanda bulunan işçi konteynerlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sarayburnu'ndaki tarihi sur restorasyonu alanında işçi konteynerleri yandı

İSTANBUL - Topkapı Sarayı Sur-i Sultani Restorasyon çalışmalarının yapıldığı alanda bulunan işçi konteynerlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken işçi konteynerleri küle döndü.

Yangın, Sarayburnu'ndaki restorasyon alanında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Topkapı Sarayı'nı Çevreleyen "Sur-i Sultani" surunda restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyordu. Restorasyon alanında bulunan işçi konteynerlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı gören şantiye personeli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan konteynerlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken işçi konteynerleri küle döndü. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye raporunun ardından belli olacak.

Sarayburnu'ndaki tarihi sur restorasyonu alanında işçi konteynerleri yandı
Sarayburnu'ndaki tarihi sur restorasyonu alanında işçi konteynerleri yandı
Sarayburnu'ndaki tarihi sur restorasyonu alanında işçi konteynerleri yandı
Sarayburnu'ndaki tarihi sur restorasyonu alanında işçi konteynerleri yandı

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İşçilerin kaldığı konteyner ev yandı İşçilerin kaldığı konteyner ev yandı Son dakika haberi... Topkapı Sarayı surlarında restorasyon işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı Son dakika haberi... Topkapı Sarayı surlarında restorasyon işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarayburnu'ndaki tarihi sur restorasyonu alanında işçi konteynerleri yandı - Son Dakika


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