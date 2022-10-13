Eserin dekor ve kostüm tasarımını Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımını Taner Aydın , koreografisini ise Tan Sağtürk yaptı.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi'nde ( AKM ) sanatseverlerle buluştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Mozart, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Saraydan Kız Kaçırma' AKM'de sahnelendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.