"Saraydan Kız Kaçırma" AKM'de sahnelendi - Son Dakika
Üye Girişi

"Saraydan Kız Kaçırma" AKM'de sahnelendi

13.10.2022 11:16
"Saraydan Kız Kaçırma" AKM'de sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Wolfgang Amadeus Mozart'ın başyapıtlarından "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneledi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Wolfgang Amadeus Mozart'ın başyapıtlarından "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneledi.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Sanatseverlerlerin yoğun ilgi gösterdiği eser, Caner Akın tarafından klasik haline sadık kalınarak sahneye kondu.

Zdravko Lazarov'un İDOB orkestrasını yönettiği etkinlikte koro şefliğini Paolo Villa üstlendi.

Eserin dekor ve kostüm tasarımını Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımını Taner Aydın, koreografisini ise Tan Sağtürk yaptı.

Temsilde, Erdem Erdoğan "Belmonte", Tuncay Kurtoğlu "Osmin", Hale Soner Kekeç "Konstanze", Ayşenur Ayyıldız Haksoy "Blonde", Berk Dalkılıç "Pedrillo", Alper Saldıran "Selim Paşa" rolünü canlandırdı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

İstanbul, Mozart, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Saraydan Kız Kaçırma' AKM'de sahnelendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:17 Kürsüde çekiçle telefon kıran CHP'li vekile TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Kürsüye verdiği zarar tanzim edilir
14:02 Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu değerlendirmesi: Dünyada farklı bir ses getirecek
13:48 Sizin de paranız birikmiş olabilir! Tek yapmanı gereken e-Devlet'e girmek
13:36 AB Özel Temsilcisi Borrell'den 'nükleer' gözdağı: Rus ordusu yok olur
13:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Rus lider Putin'den ilk sözler: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
13:01 Habermetre, hayvanların sorunlarına kayıtsız kalmayan "Hayvan Dostu" markaları raporladı
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
12:41 Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakola giderek 4. imzasını verdi
12:35 Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 14:22:41. #1.12#
SON DAKİKA: "Saraydan Kız Kaçırma" AKM'de sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement