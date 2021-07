Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Cicaldau'nun sevgilisinin paylaşımları 'Come to Galatasaray yenge' yorumlarına boğuldu

Sarı-Kırmızılılar yeni 10 numarasının heyecanı yaşıyor. Hagi'nin akademisinden yetişen Alexandru Cicaldau için resmi açıklamanın gelmesi an meselesi. Türk ve Rumen basınından önemli kaynaklar transferin bittiğini yazıyor. Galatasaray'ın Craiova'ya 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay vereceği belirtildi.

İSTANBUL'A GELMEDEN İLGİ BAŞLADI

Bu haberin ortaya düşmesiyle Alexandru Cicaldau ve sevgilisi Bianca Maria'nın sosyal medya hesapları ablukaya alındı. Cicaldau'nun güzel sevgilisi Maria'nın paylaşımlarının altına 'Come to Galatasaray' ve 'Welcome to İstanbul yenge' yorumları bırakıldı.