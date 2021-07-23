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Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Cicaldau'nun sevgilisinin paylaşımları 'Come to Galatasaray yenge' yorumlarına boğuldu - Son Dakika

Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Cicaldau'nun sevgilisinin paylaşımları 'Come to Galatasaray yenge' yorumlarına boğuldu

23.07.2021 15:35

Galatasaray, Alexandre Cicaldau transferini resmi olarak açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar Rumen ekibi Univ. Craiova'ya 24 yaşındaki on numara için 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay verecek. Bu haberin ortaya çıkmasıyla Sarı-Kırmızılı taraftarlar da Cicaldau ve sevgilisi Bianca Maria'nın Instagram hesabına akın etti. Bianca Maria'nın paylaşımlarının altı 'Come to Galatasaray' yorumlarına boğuldu.

Sarı-Kırmızılılar yeni 10 numarasının heyecanı yaşıyor. Hagi'nin akademisinden yetişen Alexandru Cicaldau için resmi açıklamanın gelmesi an meselesi. Türk ve Rumen basınından önemli kaynaklar transferin bittiğini yazıyor. Galatasaray'ın Craiova'ya 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay vereceği belirtildi.

İSTANBUL'A GELMEDEN İLGİ BAŞLADI

Bu haberin ortaya düşmesiyle Alexandru Cicaldau ve sevgilisi Bianca Maria'nın sosyal medya hesapları ablukaya alındı. Cicaldau'nun güzel sevgilisi Maria'nın paylaşımlarının altına 'Come to Galatasaray' ve 'Welcome to İstanbul yenge' yorumları bırakıldı.

Aslan'ın yeni transferi Cicaldau'nun güzel sevgilisinin paylaşımları 'Come to Galatasaray yenge' yorumlarıyla doldu
Aslan'ın yeni transferi Cicaldau'nun güzel sevgilisinin paylaşımları 'Come to Galatasaray yenge' yorumlarıyla doldu
Aslan'ın yeni transferi Cicaldau'nun güzel sevgilisinin paylaşımları 'Come to Galatasaray yenge' yorumlarıyla doldu
Aslan'ın yeni transferi Cicaldau'nun güzel sevgilisinin paylaşımları 'Come to Galatasaray yenge' yorumlarıyla doldu
Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Cicaldau'nun sevgilisinin paylaşımları 'Come to Galatasaray yenge' yorumlarına boğuldu

Galatasaray, İstanbul, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Cicaldau'nun sevgilisinin paylaşımları 'Come to Galatasaray yenge' yorumlarına boğuldu - Son Dakika Spor


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