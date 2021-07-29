Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a ayak bastı

Fenerbahçe transferde önceliğini forvete vermesiyle sıcak gelişmeler yaşıyor. Sarı-Lacivertliler'in peşinde olduğu eski golcüsü Vedat Muriqi, İstanbul'a ayak bastı. Bonservisi Lazio'da olan Kosovalı golcünün tatil nedeniyle İstanbul'a geldiği belirtilse de transfer görüşmesi yapılacağı kulislerde konuşulanlara arasında. Vedat'ın İtalyan ekibinden ayrılacağı düşünülüyor.

Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Kosovalı golcü Vedat Muriqi, dün gece İstanbul'a geldi. Ajansspor'un haberine göre Vedat, tatil için İstanbul'a gelse de bir transfer görüşmesi yapılacak. BEKLENENİ VEREMEDİ Sarı-Lacivertli takımdan geçtiğimiz sezon 17.5 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olan Kosovalı futbolcu, Serie A'da bekleneni veremedi. Vedat'ın tekrar kendini bulması için Fenerbahçe'ye gelme ihtimali bir hayli kuvvetli görülüyor. ACELE AYRILDI Vedat Muriqi, saat 23.00 civarında İstanbul'a geldi. Ünlü futbolcunun açıklama yapmadan aceleyle havaalanından ayrılması dikkat çekti. Bu gizlilik transfer iddialarını oldukça güçlendirdi.

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