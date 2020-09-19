Sarıgöl'ün salamurası Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin sofralarını süslüyor - Son Dakika

TÜRKİYE'nin çekirdeksiz üzüm üretiminin yüzde 90'ının karşılandığı Manisa'da, ilkbahar ve yaz aylarında toplanan üzüm yaprakları 5 aylık salamura işleminin ardından Bulgaristan, Yunanistan, Lübnan, Suriye ve İngiltere'ye ihraç edildi.

Sarıgöl'de ilkbahar ve yaz aylarında toplanan üzüm yaprakları, 5 aylık salamura işleminin ardından dünya sofralarındaki yerini alıyor. İlçede köylüler tarafından imece usulü olarak yapılan üzüm hasadından önce toplanan asma yaprağı tüccarlara satılarak, tesislerde yaklaşık 5 ay bekletiliyor. 5 ay boyunca tuzlu suda bekledikten sonra, 5 kilo ve 25 kilo bidonlarda piyasaya sürülen asma yaprağının 3.5 kilogramı kalitesine göre 35 ile 40 TL'ye satılıyor. Geçen yıllarda özellikle Ortadoğu'dan talep gören asma yaprakları bu yıl Bulgaristan, Yunanistan, Lübnan, Suriye ve İngiltere'ye ihraç edildi.

'KÖYLÜLERİMİZ İMECE USULÜ İLE BAĞLARDAN YAPRAKLARI TOPLAR'Bu yıl işledikleri 1050 ton asma yaprağından 250 tonunu ihraç ettiklerini belirten salamura işletmesi sahibi Mehmet Ceylan, "Bu işi yaklaşık 16 seneden beri yapmaktayız. Biz bir aile şirketiyiz. Bağdaki asma yaprakları nisan ile mayıs ayı arasında toplanıyor. Bu yapraklar olgunlaşmaya başladığında, köylülerimiz imece usulü ile bağlardan yaprakları toplar. Belirli bölgelerde alım yerlerimiz vardır. Bu alım yerlerine getirdiklerinde kantarlarda çeker ve ücretlerini peşin veririz. Sonra bu yaprakları bidonlar içerisine düzgün bir şekilde döşeyerek, tuzlamasını yaptıktan sonra salamura suyunu üzerine vererek işlemini tamamlıyoruz" dedi.'TOPLAM 1050 TON YAPRAĞI DEĞERLENDİRİYORUZ'

Dış ülkelere gönderdikleri salamura yaprağın yaklaşık 250 ton, iç piyasada değerlendirdikleri yeşil taze yaprağın ise 800 ton olduğuna dikkat çeken Ceylan, "Toplam 1050 ton yaprağı değerlendiriyoruz. Çeşitli firmalara hem salamura hem de taze yaprak olarak gönderiyoruz. Bulgaristan, Yunanistan, Lübnan ve Suriye'ye yoğun olarak ihraç ediyoruz. İngiltere'ye de tamamen organik, bakır kalıntısı olmayan yaprakları küçük ve büyük bidonlarla gönderiyoruz. 3.5 kilogram yaprağı kalitesine göre 35 ile 40 lira arası satıyoruz" diye konuştu.