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SARIGÜL ÜLKEMİZDEKİ SİYASİ PARTİLER BİR ARAYA GELEREK ENGELLİ BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASINI YAPMAMIZ LAZIM - Son Dakika

SARIGÜL ÜLKEMİZDEKİ SİYASİ PARTİLER BİR ARAYA GELEREK ENGELLİ BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASINI YAPMAMIZ LAZIM

01.12.2021 15:09

TÜRKİYE Değişim Partisi(TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi, Darülaceze Başkanlığı'nı ziyaret etti.

TÜRKİYE Değişim Partisi(TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi, Darülaceze Başkanlığı'nı ziyaret etti. Orada yaşayanlar ile bir araya gelen Mustafa Sarıgül ziyareti sonrasında basın açıklaması yaptı. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 12.5 milyon engellimiz var, temennimiz mutlaka Engelliler Bakanlığı kurulmalı. Engelliler üzerinden siyaset yapılmasını da doğru bulmayız. Engelliler ile oy için konuşmayı da doğru bulmayız. Engelli yurttaşlarımıza yardımcı olmayı bir vicdani görev biliriz. Ülkemizdeki siyasi partiler bir araya gelmeli ve Engelli Bakanlığı'nın çalışmasını yapmamız lazım dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Darülaceze Başkanlığı'nda kalanlar ile bir araya geldi. Ziyareti sırasında kendisine TDP üyeleri ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci eşlik etti.

BEN KENDİ PARTİMİ KURDUM

Ziyareti sırasında kendisini karşılayan Darülaceze'de kalan bir kadın Mustafa Sarıgül'e 'Hangi partiye geçtin' diye sordu, Sarıgül kadına 'Ben kendi partimi kurdum cevabını verdi.

'ÜLKEMİZDEKİ SİYASI PARTİLER BİR ARAYA GELİP ENGELLİ BAKANLIĞI ÇALIŞMASI YAPMASI LAZIMö

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 'Türkiye'de 12.5 milyon engelli yurttaşımız var. Mutlaka ülkemizde Engelliler Bakanlığı'nın kurulmasını elzem olarak görüyorum. Engelliler haftasında özel sektörde engelli kardeşlerimize bir gün izin vererek onların mutlu olmasını sağlamalı. Ülkemizde engellilere sahip çıkmak, bir vicdan görevidir. Engellilerin sadece ekonomik sorunları yok, sosyal sorunları da var. Bütün yurttaşlarımdan ricam, engelli komşunuz var ise onları ziyaret edin görüşün. Görme engelli birini gördüğümüz zaman ona mutlaka yardımcı olmalıyız ve karşıdan karşıya geçmesini sağlamalıyız. 12.5 milyon engellimiz var, temennimiz mutlaka Engelliler Bakanlığı kurulmalı. Engelliler üzerinden siyaset yapılmasını da doğru bulmayız. Engelliler ile oy için konuşmayı da doğru bulmayız. Engelli yurttaşlarımıza yardımcı olmayı bir vicdani görev biliriz. Ülkemizdeki siyasi partiler bir araya gelmeli ve Engelli Bakanlığı'nın çalışmasını yapmamız lazım dedi.

'ENGELLİLER BAKANLIĞI ÇALIŞANLARININ GÜLER YÜZLÜ OLMASI LAZIM

Sarıgül 'Bir görme engellinin sorunları çok ayrı. Görme engelli alfabesini Türkiye'de ilk yapan benim. Engelliler ilgili konular çok detaylı konular. Bir omurilik felçli kardeşimizin sıkıntısıyla çok detaylı bir şekilde ilgilenmemiz lazım. Psikolojik sorunları var, sosyal sorunları var, toplumla buluşma sorunları var, bunları ortadan kaldırmamız lazım. Engelliler Bakanlığı'nın bütün görevi; bütün çalışma arkadaşlarını ona göre düzenlemesi lazım. Engelliler Bakanlığı çalışan herkesin güler yüzlü olması lazım diye konuştu.

SARIGÜL ÜLKEMİZDEKİ SİYASİ PARTİLER BİR ARAYA GELEREK ENGELLİ BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASINI YAPMAMIZ LAZIM
SARIGÜL ÜLKEMİZDEKİ SİYASİ PARTİLER BİR ARAYA GELEREK ENGELLİ BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASINI YAPMAMIZ LAZIM
SARIGÜL ÜLKEMİZDEKİ SİYASİ PARTİLER BİR ARAYA GELEREK ENGELLİ BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASINI YAPMAMIZ LAZIM
SARIGÜL ÜLKEMİZDEKİ SİYASİ PARTİLER BİR ARAYA GELEREK ENGELLİ BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASINI YAPMAMIZ LAZIM
SARIGÜL ÜLKEMİZDEKİ SİYASİ PARTİLER BİR ARAYA GELEREK ENGELLİ BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASINI YAPMAMIZ LAZIM
SARIGÜL ÜLKEMİZDEKİ SİYASİ PARTİLER BİR ARAYA GELEREK ENGELLİ BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASINI YAPMAMIZ LAZIM
SARIGÜL ÜLKEMİZDEKİ SİYASİ PARTİLER BİR ARAYA GELEREK ENGELLİ BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASINI YAPMAMIZ LAZIM
SARIGÜL ÜLKEMİZDEKİ SİYASİ PARTİLER BİR ARAYA GELEREK ENGELLİ BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASINI YAPMAMIZ LAZIM
SARIGÜL ÜLKEMİZDEKİ SİYASİ PARTİLER BİR ARAYA GELEREK ENGELLİ BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASINI YAPMAMIZ LAZIM
SARIGÜL ÜLKEMİZDEKİ SİYASİ PARTİLER BİR ARAYA GELEREK ENGELLİ BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASINI YAPMAMIZ LAZIM
SARIGÜL ÜLKEMİZDEKİ SİYASİ PARTİLER BİR ARAYA GELEREK ENGELLİ BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASINI YAPMAMIZ LAZIM

Mustafa Sarıgül, Darülaceze, Türkiye, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIGÜL ÜLKEMİZDEKİ SİYASİ PARTİLER BİR ARAYA GELEREK ENGELLİ BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASINI YAPMAMIZ LAZIM - Son Dakika


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SON DAKİKA: SARIGÜL ÜLKEMİZDEKİ SİYASİ PARTİLER BİR ARAYA GELEREK ENGELLİ BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASINI YAPMAMIZ LAZIM - Son Dakika
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