Sarıkamış Anma Törenleri ve Spor Gelişmeleri

04.01.2026 00:20
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü ile anma törenine katılacak, Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar Gösterisi'ni takip edecek.

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü ile anma törenine katılacak, Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar Gösterisi'ni takip edecek.

(Kars/09.00/10.30/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bogota-Washington-Ankara)

2- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yılı dolayısıyla düzenlenecek Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşüne katılacak.

(Kars/09.00)

2- Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması öncesi her iki takımın teknik direktör ve kaptanlarının katılımıyla Gaziantep Stadı'nda ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.

(Gaziantep/19.30)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası; Anadolu Efes-Mersinspor, Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve Glint Manisa Basket-Galatasaray MCT Technic müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/20.30/Denizli/15.30/Manisa/18.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası, Odunpazarı-MC Sistem Yurdum karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Eskişehir/17.00)

***

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış, Güncel, Spor

