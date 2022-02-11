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Sarıkamış Belediyesi hizmete aldığı 3 otobüsle araç filosunu güçlendirdi - Son Dakika

Sarıkamış Belediyesi hizmete aldığı 3 otobüsle araç filosunu güçlendirdi

11.02.2022 14:45
Sarıkamış Belediyesi hizmete aldığı 3 otobüsle araç filosunu güçlendirdi

Sarıkamış Belediyesi araç filosunu, hizmete aldığı 3 otobüsle güçlendirdi.

Sarıkamış Belediyesi araç filosunu, hizmete aldığı 3 otobüsle güçlendirdi.

Belediye Başkanı Harun Hayali, yaptığı açıklamada, ilçenin ihtiyaçlarını imkanlar çerçevesine, bir plan ve proje dahilinde çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Her geçen gün halka hizmet konusunda eksikleri bir bir giderdiklerini ifade eden Hayali, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek altyapı, gerekse eksik kalan yol yapımı çalışmalarıyla birçok eksiği tamamladık. Belediye binamızı yeniledik. İlçenin acil ihtiyaçlarından araç durakları ve prefabrik tuvaletleri vatandaşımızın hizmetine sunduk. Ayrıca TOKİ konutları ve kayak merkezi bölgesindeki tespit ettiğimiz eksikleri çözdük. Şehir içindeki taşımacılığı konforlu bir şekilde yapmak için iki yeni otobüs, vatandaşlarımızın Erzurum'a gidip gelmelerimi sağlayacak bir otobüsle araç parkımızı daha da güçlendirdik. Bundan sonrada vatandaşlarımıza hizmetlerimiz devam edecek, herkese hayırlı olsun."

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Sarıkamış Belediyesi, Harun Hayali, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıkamış Belediyesi hizmete aldığı 3 otobüsle araç filosunu güçlendirdi - Son Dakika


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