Sarıkamış Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Sarıkamış Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi'nin temeli atıldı

13.10.2020 12:35
Sarıkamış Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi'nin temeli atıldı, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Hareket İlim, Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı tarafından yaptırılan Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi'nin temeli törenle atıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Hareket İlim, Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı tarafından yaptırılan Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi'nin temeli törenle atıldı.

Hançerli düzü mevkisinde inşa edilen külliyenin temel atma törenine, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Zülküf Koçak, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Hareket İlim, Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Cihangir, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Koşal, yaptığı konuşmada, külliyenin yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

Milletvekili Arslan ise bölgeye yapılan yatırımların gün geçtikçe arttığını ifade ederek, "İlçede ayrıca müftülük külliyesi çalışması da var. Orada da hem ilçe müftülüğünün cami ve lojman ihtiyacını karşılayacak bir çalışma yürüyor. Elbette ki il milletvekilleri olarak il adına sorumluluk alanlar olarak her zaman ilimizin, ilçelerimizin ihtiyaçları görülebilsin diye gayretimiz var. Külliyenin Sarıkamış'a bölgeye hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kılıç da külliyenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnsanın nefsini terbiye etmesi lazım. Çünkü nefis aynı zamanda terbiye edilmediği takdirde insana, ilime, irfana çok aykırı hareket ettirir. İrfan öğretirken de sabır bunun bekçisidir. İşte buralarda insanlar önce nefsini terbiye ettirecek, irfanla buluşacak, ilim tahsil edecek ve bu coğrafyaya bunu yayacaklar." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yaklaşık 7 dönüm arazi üzerine yapılan ve içinde 200 kişilik yatılı kuran kursu, 8 daireli lojman ve bir caminin bulunduğu külliyenin dualarla temeli atıldı.

Milletvekili, Sarıkamış, AK Parti, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıkamış Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi'nin temeli atıldı - Son Dakika

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