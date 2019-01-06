Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri 2 Bin 200 Rakımlı Sis Dağı'nda Anıldı

Sarıkamış Şehitleri 2 Bin 200 Rakımlı Sis Dağı'nda Anıldı

40 dakika önce

Sarıkamış Harekatının 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda yürüyüş düzenlendi.

Sarıkamış Şehitleri 2 Bin 200 Rakımlı Sis Dağı'nda Anıldı, System.String[]
Sarıkamış Harekatının 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda yürüyüş düzenlendi.

Sarıkamış Harekatının 104. yıldönümü nedeniyle Trabzon'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından anma programı düzenlendi. Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda düzenlenen yürüyüşe AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, askerler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şıhkıran mevkiinden başlayan yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katılırken, etkinlikte 200 metrelik Türk bayrağı taşındı. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:13 Kaynak: İHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Şalpazarı, Trabzon, Sarıkamış, Güncel
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