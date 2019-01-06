Sarıkamış Şehitleri 2 Bin 200 Rakımlı Sis Dağı'nda Anıldı
40 dakika önce
Sarıkamış Harekatının 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda yürüyüş düzenlendi.
Sarıkamış
Harekatının 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında Trabzon
'un Şalpazarı
ilçesinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda yürüyüş düzenlendi.
Sarıkamış Harekatının 104. yıldönümü nedeniyle Trabzon'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından anma programı düzenlendi. Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda düzenlenen yürüyüşe AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora
, Trabzon Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, askerler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şıhkıran mevkiinden başlayan yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katılırken, etkinlikte 200 metrelik Türk bayrağı taşındı. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:13 Kaynak: İHA
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