Heykellerden genel görüntü

Öğretim üyesi Suat Korkmaz ile röportaj "Sarıkamış Şehitleri" anısına yapılan kardan heykeller duygulandırıyor

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan şehit heykellerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesinin katkılarıyla Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda, Atatürk, Kafkas, Muş Alpaslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisi ve öğrencilerin bir haftadır yaptığı kardan heykelleri tamamlandı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesinde 200 kamyon karın bir araya toplanarak, 1. Dünya Savaşı sırasındaki Sarıkamış Harekatı'nda vatan toprağına düşen şehitlerin anısına yapılan kardan şehit heykellerine vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açılışını gerçekleştireceği kardan heykeller beğeni topladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kardan heykeller kar yağmasıyla güzel görüntüler oluşturdu. Açılığa hazır hale getirilen heykellerin üzerinde biriken karlar öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından temizlendi.

"Ecdadımızın yaşadığını ruhumuzda hissettik"

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Suat Korkmaz, vatandaşların heykellere ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Yaklaşık 200 kamyon kar kütlesi getirdik, 10 gündür çalışmalarımız devam ediyordu heykeller tamamlandı. 105 yıl önce bu topraklarda bizim için şehit olan ecdadımızı yad etme adına heykellerimizi bitirdik." dedi.

Heykelleri yaparken duygu dolu anlar yaşadıklarını anlatan Korkmaz, "Heykelleri yaparken manevi bir güç var bunu hissederek yapmak ayrı bir duygu. Bu anı yaşamak lazım farklı bir duygu. Normal yaptığımız bir heykelle çok çok farklı hava sıcaklığı eksi 15 dereceye düştüğünde çalışmalarımızı sürdürdük, o soğuk havada çalıştığımızda ecdadımızın yaşadığını ruhumuzda hissettik." diye konuştu.