Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Erciyes'te Anıldı

Sarıkamış Şehitleri Erciyes'te Anıldı

17 dakika önce

Kayseri'de, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Erciyes Dağı'nda anma yürüyüşü düzenlendi.

Sarıkamış Şehitleri Erciyes'te Anıldı, System.String[]
Kayseri'de, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Erciyes Dağı'nda anma yürüyüşü düzenlendi.

Erciyes Dağı'na gelen çok sayıda vatandaş, Vali Şehmus Günaydın öncülüğünde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın yanı sıra öğrenciler, Kayseri 1. Komando Tugayı askerleri ve vatandaşların da katıldığı yürüyüşte, yaklaşık 2 kilometre mesafe katedildi.

Kırmızı beyaz bere ve atkılarıyla yürüyen katılımcılar, yürüyüş boyunca Türk bayrağını omuzlarında taşıdı.

Yürüyüşün ardından konuşan Vali Günaydın, çok sayıda vatandaşın zor şartlar altında da olsa yürüyüşe katılmasından mutlu olduklarını söyledi.

Ecdadı ve şehitleri anmak için böyle bir etkinlik düzenlendiklerini belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Bu milletin evlatları, her türlü zorluklara karşı duygularını ifade etmek, şehitlerini ve ecdadını anmak için her türlü zorluğu göze alarak bu etkinliklere katılıyor. Ben de bu etkinliğe katılan çocuklarımıza, gençlerimize, sivil toplum örgütlerimize ve herkese Kayseri Valisi olarak şükranlarımı sunuyorum. Bu milletin kahraman evlatları, vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız söz konusu olduğunda seve seve koşarak şehadet şerbetini içmeye hazırlar. Malazgirt, Miryokefalon, Sarıkmış, Çanakkale, Dumlupınar ve Sakarya'da bu kutsal değerlerimiz için şehadete yürüyen binlerce şehidimizi yad etmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan ecdadımız çok zor şartlarda mücadele ettiler. Az önce de bahsettiğim kutsal değerleri için canlarını seve seve feda ettiler. Onları ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."

Yürüyüş, dua edilmesinin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:53 Kaynak: AA

Kayseri, Sarıkamış, Güncel
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