Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdüler

Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdüler

27 dakika önce

Bursa teleferik istasyonunda toplanan vatandaşlar, Kars Sarıkamış'ta 104 yıl önce Allahüekber Dağları'nda donarak şehit olan 90 bin asker için Bursa'da yürüdüler.

Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdüler, System.String[]
Bursa teleferik istasyonunda toplanan vatandaşlar, Kars Sarıkamış'ta 104 yıl önce Allahüekber Dağları'nda donarak şehit olan 90 bin asker için Bursa'da yürüdüler.

Bursa teleferik istasyonunda toplanan vatandaşlar, 104 yıl önce Sarıkamış'ta Allahüekber Dağları'nda donarak şehit olan 90 bin asker için 5 kilometre yürüdü. Zeyniler köyünde sona eren yürüyüş öncesi şehitler için dualar edildi. Yürüyüş öncesi bir konuşma yapan Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Ömer Aykan, "Birçok vatan evladının donarak hayatını kaybettiği Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü senesindeyiz. Öncelikle Allahüekber ve Soğanlı Dağları'nda donarak şehadete koşan 90 bin vatan evladını minnetle anıyoruz. Cesaret hırkasını sırtlarına geçirerek vatan, millet ve bayrak ateşinin yüreklerinde yaktılar. Allahüekber Dağı'nın eksi 50 derecelere varan soğuğu bile bu ateşi söndüremedi. Asırlar boyunca tarihin nabzını tutmuş ve seyrini değiştirmiş yüce milletin şerefli bekası söz konusu olmuştu" dedi.

Zeyniler köyünde katılanlara ikram edilen çorba ile etkinlik sona erdi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:29 Kaynak: İHA

Bursa, Sarıkamış, Güncel
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