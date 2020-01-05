Sarıkamış şehitleri Sivas'ta anıldı - Son Dakika
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Sarıkamış şehitleri Sivas'ta anıldı

6 saat önce

Sivas'ta Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla şehitler anısına yürüyüş düzenlendi.

Sarıkamış şehitleri Sivas'ta anıldı, System.String[]

Sivas'ta Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla şehitler anısına yürüyüş düzenlendi.

İl protokolü, sporcular ve vatandaşların katılımıyla Sivas Polis Eğitim Merkezi önünden başlayan yürüyüş, Kardeşler Kent Ormanı'nda sona erdi.

Yürüyüşün ardından şehitler için dua edildi, katılımcılara çay ve simit ikramında bulunuldu.

Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği, Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü ve Gençlik Merkezi yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:58 Kaynak: AA
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