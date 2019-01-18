Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitlerini Anısına Helva Dağıtıldı

Sarıkamış Şehitlerini Anısına Helva Dağıtıldı

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu cephesinde şehit düşen Sarıkamış kahramanlarının anısına Cuma namazı çıkışı Muratpaşa Camii'nde helva dağıttı.

Sarıkamış Şehitlerini Anısına Helva Dağıtıldı, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi, Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu cephesinde şehit düşen Sarıkamış kahramanlarının anısına Cuma namazı çıkışı Muratpaşa Camii'nde helva dağıttı.

Muratpaşa Belediyesi, 104 yıl önce, Birinci Dünya Savaşı yıllarında düzenlenen Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen binlerce Mehmetçiğin anısına Muratpaşa Camii'nde helva dağıttı. Sarıkamış şehitleri huzurunda, bütün şehitlere, gazilere şükran ve minnet duygularını dile getiren Belediye Başkanı Ümit Uysal, "1877'de kaybedilen 93 Harbi'yle Osmanlı İmparatorluğu vatan toprağı Kars, Ardahan ve Artvin'i Ruslara bırakmak durumunda kalmıştır. 1914'te bu toprakları geri almak için başlatılan Sarıkamış Harekatı, iyi başlamasına rağmen binlerce Mehmetçiğin donarak veya dizanteri ve tifo gibi hastalıklardan şehit düştüğü yüreklerimizi yakan bir sonla noktalanmıştır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde yükseldiği toprakları bize vatan yapmak için canını feda etmiş kahramanlarımızı, Mehmetçiğimizi, gazilerimizi ve şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız." dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:53 Kaynak: İHA

Muratpaşa, Sarıkamış, Güncel
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