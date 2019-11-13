Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta "Mevlid-i Nebi Haftası" ödül töreni
Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta 'Mevlid-i Nebi Haftası' ödül töreni - Son Dakika

Sarıkamış'ta "Mevlid-i Nebi Haftası" ödül töreni

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Sarıkamış'ta

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.


Sarıkamış İmam Hatip Lisesi ve Orta Okulu tarafından Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi Salonunda düzenlenen programda, bu yılın teması olan "Peygamberimiz ve Aile" konusu katılımcılara anlatıldı.


Yapılan şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


Ödül törenine, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Ak Parti İlçe Başkanı Serkant Aykul, İl Genel Meclis Üyesi Medeni Çetinkaya, İlçe Müftü Vekili Engin Çelik, kurum amirleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. - KARS

Halk Eğitimi Merkezi, Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:38 Kaynak: İHA
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