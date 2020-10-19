Sarıkamış'ta Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika

Sarıkamış'ta Muhtarlar Günü Kutlandı

19.10.2020 12:11
Sarıkamış'ta Muhtarlar Günü Kutlandı, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Düzenlenen tören, Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sarıkamış Muhtarlar Derneği Başkanı Yunus Gökcan, Muhtarların vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermek için çalıştığını belirten Gökcan, "Kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir." dedi.

"Kapılarımız her zaman açık"

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, törenin ardından muhtarları, makamda ağırladı.

Muhtarların gününü kutlayan Koşal, muhtarların sorunlarını dinledi. Koşal, gönüllerin ve kapılarının her zaman muhtarlara açık olduğunu söyleyerek, "Muhtarlık; halkımızın talep, problem ve ihtiyaçların en kısa yoldan yetkili makamlara arz ederek çözüm hususunda halkımızın en yakın yardımcısıdır. Hizmet noktasında muhtarların her türlü işlerinde yanındayız. 19 Ekim Muhtar Gününü kutluyorum, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum" dedi.

Törene, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Belediye Başkan Vekili Serdar Kılıç, kurum amirleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı. - KARS

Sarıkamış'ta Muhtarlar Günü Kutlandı
Sarıkamış'ta Muhtarlar Günü Kutlandı
Sarıkamış'ta Muhtarlar Günü Kutlandı
Sarıkamış'ta Muhtarlar Günü Kutlandı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika

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