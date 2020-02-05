Sarıkaya Mahallesi Sakinlerinden Örnek Davranış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkaya Mahallesi Sakinlerinden Örnek Davranış - Son Dakika

Sarıkaya Mahallesi Sakinlerinden Örnek Davranış

7 saat önce

Develi ilçesine bağlı Sarıkaya mahallesi halkı, Elazığ'daki deprem zedeler yararına 2 bin 650 TL topladı.

Sarıkaya Mahallesi Sakinlerinden Örnek Davranış, System.String[]

Develi ilçesine bağlı Sarıkaya mahallesi halkı, Elazığ'daki deprem zedeler yararına 2 bin 650 TL topladı.


Develi Sarıkaya mahallesi sakinleri kendi aralarında topladıkları yardımı AFAD'ın hesabına yatırdıktan sonra Kaymakam Murat Duru'yu ziyaret etti. Sarıkaya halkının yaptığı örnek davranışı tebrik eden Develi Kaymakamı Murat Duru "Torosların Yörük mahallelerinden ve Develiye 55 kilometre mesafede olan Sarıkaya Mahallesinin güzel insanları hemşehrilerim kıt imkanlarına rağmen Elazığ deprem zedeleri vatandaşlarımız için kendi aralarında toplamış oldukları 2650 TL nakdi yardımı AFAD'ın ilgili banka hesabına yatırarak örnek ve ulvi bir davranış göstermişlerdir. Sarıkaya Mahalle Muhtarına ve Mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum, Allah azı olsun" dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:23 Kaynak: İHA
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