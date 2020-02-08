Sarıköy'de sondajla çıkan su yüzleri güldürdü - Son Dakika
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Sarıköy'de sondajla çıkan su yüzleri güldürdü

6 saat önce

Amasya Sarıköy'de sondajla çıkan içme suyu yüzleri güldürdü.

Sarıköy'de sondajla çıkan su yüzleri güldürdü, System.String[]

Amasya Sarıköy'de sondajla çıkan içme suyu yüzleri güldürdü.


Amasya İl Özel İdaresi içme suyu açısından sıkıntı yaşayan köylerde, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler tarafından jeofizik ölçümleri sonucu sondaj için en uygun yeri tespit ederek sondaj çalışmaları yapılıyor.


Bu doğrultuda Amasya İli Merzifon ilçesine bağlı Sarıköy köyünde içme suyu sıkıntısını çözüme kavuşturmak için teknik ekiplerin teknik analizleri sonucunda, sondaj kabiliyeti ile açılan kuyunun 150 metre derinliğine ulaşıldığında büyük bir su girişi olduğu tespit edildi ve sondaj işlemi yapıldı. Sondaj sonucuna ulaşıldığında ise çakıllama ve borulama işlemi yapılarak kuyu inkişafı ve pompa tecrübesi sonucunda kuyudaki su veriminin 4 lt/sn olduğu ölçüldü. Bu ölçüm değerlerine göre Sarıköy köyünün içme suyu ihtiyacının karşılanması düşünülüyor. Çıkarılan su 2020 yılı içerisinde sondaj noktasına terfi binası yapılarak köydeki mevcut içme suyu deposuna isale edilip köyün içme suyu sıkıntısı giderilmiş olacak.


Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, "İçmesuyu Yatırım Programları kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarımız ile doğal kaynaklarımızı ve çıkan suyumuzu en verimli ve tasarruflu şekilde kullanmaya özen göstererek köylerimizde yaşam şartlarını iyileştirip, içme suyu ihtiyacına büyük katkılar sağlamış oluyoruz" dedi. - AMASYA

Merzifon, Sarıköy, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:52 Kaynak: İHA
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