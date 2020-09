Sarımsaklı'da sular kesildi, tarladaki mahsuller kurudu - Son Dakika

Kayseri'nin Sarımsaklı Mahallesi'nde kanal sularının 3 gündür kesik olması, tarla ve bahçelerdeki mahsullerin kurumasına sebep oldu.

Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesinde sulama kanalarına gelen sular kesilince, çiftçilerin bahçesinde ve tarlasında bulunan mahsuller kurudu. 3 gündür suların kesik olmasından dolayı mahsullerin yanı sıra suda yaşayan balıkların da öldüğünü söyleyen çiftçiler, yetkililerden kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Sarımsaklı Mahallesinde çiftçilik yapan Can Öcal, hava sıcaklıklarından ve su olmamasından dolayı mahsullerinin kuruduğunu söyleyerek, "Bu sulama problemi, biz her yıl yaşıyoruz. Buradaki ırmak kapanıyor. Yukarıda ki çok az olan sulama suyumuz da kapanıyor. Vatandaş çiftçi ortada kalıyor. Bizin sorduğumuzda, bir diyorlar su yetmiyor, bir diyorlar sulama bitti ama 34-35 derece sıcaklıkta sulama nasıl bitebilir veya yukarıda ki su fazla zaten. Buraya 10 santim açılsa, yukarı da aynı şekilde açılsa zaten burada ki balık ölümlerini önlemiş olacaklar ama kesinlikle bu iş yapılmıyor, her yıl da bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani buraya devlet su işleri mi bakıyor, kim bakıyor onu da bilmiyoruz. Biz suyumuzu istiyoruz, çiftçi mağdur. Her yıl aynı sorun devam ediyor. Bizim ne domatesimiz kalıyor, ne biberimiz kalıyor. Su olmadıktan sonra hayat yoktur. Bizi de bırakın burada bütün canlılar ölüyor. Bu suyun içinde canlılar oksijensiz kaldığı için ölüyor. Biz yetkililerden bu suyun acilen açılmasını istiyoruz. 33-34 derecedeki sıcaklık meyveye, sebzeye zarar veriyor, çiftçilere zarar veriyor, bunların giderilmesini istiyoruz. Yani yetkililerin bu işe el atmalarını, balık ölümlerini ve çiftçileri kurtarmalarını istiyoruz" dedi. - KAYSERİ