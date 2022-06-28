Sarıveliler'de "Kardelen Hasat Şenliği" yapıldı - Son Dakika
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Sarıveliler'de "Kardelen Hasat Şenliği" yapıldı

28.06.2022 12:46
Sarıveliler'de "Kardelen Hasat Şenliği" yapıldı

Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Dumlugöze köyünde "Kardelen Hasat Şenliği" düzenlendi.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Dumlugöze köyünde "Kardelen Hasat Şenliği" düzenlendi.

Etkinliğe, Sarıveliler Kaymakamı Mehmet Bircan, Karaman Milletvekili Selman Oğuz Eser, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bircan, programda, köy halkıyla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek birlik ve beraberlik için bu tür şenliklerin önemli olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Mehmet Bircan, Sarıveliler, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıveliler'de 'Kardelen Hasat Şenliği' yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıveliler'de "Kardelen Hasat Şenliği" yapıldı - Son Dakika
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