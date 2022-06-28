Bircan, programda, köy halkıyla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek birlik ve beraberlik için bu tür şenliklerin önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Mehmet Bircan, Sarıveliler, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sarıveliler'de 'Kardelen Hasat Şenliği' yapıldı - Son Dakika

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