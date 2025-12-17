Sarıyer'de üst katı kayan bina gecekonduya yaslandı: Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
Sarıyer'de üst katı kayan bina gecekonduya yaslandı: Facianın eşiğinden dönüldü

Sarıyer'de üst katı kayan bina gecekonduya yaslandı: Facianın eşiğinden dönüldü
17.12.2025 03:50  Güncelleme: 09:05
Sarıyer\'de üst katı kayan bina gecekonduya yaslandı: Facianın eşiğinden dönüldü
Sarıyer'de 2 katlı binanın üst katındaki dükkanın çatlaması sonucu bina kayarak gecekondunun üstüne yaslandı.

Sarıyer'de gece saatlerinde 2 katlı binanın üst katında yer alanda dükkan zemininden çatladı. Çatlama sonrası üst katı kayan bina, arkasında bulunan gecekondunun çatısına yaslandı. Olay, gece 01.00 sıralarında Sarıyer Derbent Mahallesi Akgün Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı binanın üst katında sokak hizasında yer alan bir dükkan zemininden henüz bilinmeyen sebeple çatladı. Çatlak sonrası üst katı geriye doğru kayan bina, arkasında bulunan bir gecekonduya yaslanarak sabit kaldı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sarıyer'de üst katı kayan bina gecekonduya yaslandı: Facianın eşiğinden dönüldü
Sarıyer'de üst katı kayan bina gecekonduya yaslandı: Facianın eşiğinden dönüldü

DÜKKAN TAHLİYE EDİLECEK

Dükkana giriş kapatıldı ve dükkan mühürlendi. Kayma sebebiyle dükkanın camlarının kırıldığı görüldü. Binada inceleme yapan ekipler binadan örnek alarak laboratuvara gönderdi. Binanın arkasında yer alan gecekonduya yaslanması ve her iki binanın da boş olması sebebiyle facianın eşiğinden dönüldü. Dükkanın tahliye edileceği öğrenilirken bitişik nizamında bulunan diğer binalar tahliye edilmedi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Sarıyer'de üst katı kayan bina gecekonduya yaslandı: Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

Sarıyer'de üst katı kayan bina gecekonduya yaslandı: Facianın eşiğinden dönüldü
